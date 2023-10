Portugal está a um passo de garantir, desde já, a qualificação para a fase final do Euro2024, somando, até ao momento, seis vitórias, 24 golos marcados e nem um golo consentido. Diogo Costa está determinado em concluir esta fase de qualificação com a baliza imaculada, mas também diz que a prioridade da seleção passa por garantir a presença no Campeonato da Europa que vai decorrer no próximo ano na Alemanha.

A Seleção Nacional defronta a Eslováquia na próxima sexta-feira, no Estádio do Dragão, em mais um jogo em que Diogo Costa vai procurar não consentir golos. «Obviamente que, como equipa, vamos tentar que isso aconteça, vamos trabalhar para que isso aconteça. Claro que seria importante mais um jogo sem sofrer, mas o mais importante é carimbar o apuramento», começou por enunciar o guarda-redes do FC Porto, em conferência de imprensa na Cidade do Futebol.

Depois da Eslováquia, Portugal vai ainda a Zenica, defrontar a Bósnia, antes de fechar esta fase de qualificação com jogos frente ao Liechtenstein e Islândia. Caso Portugal garanta, na próxima sexta-feira o apuramento, o novo objetivo poderá ser lutar por uma qualificação sem consentir golos, o que seria inédito.

«Possível sim, o objetivo principal não é esse, é o apuramento, mas claro que para a equipa é um conforto grande fazer o apuramento sem sofrer golos, até pela forma como as outra seleções olham para nós. mas está claro que temos o objetivo de conseguir o apuramento», insistiu.

Portugal pode garantir o apuramento já na sexta-feira, ainda com três jogos por disputar. Nunca um apuramento pareceu tão fácil. «Não, não pensámos isso, pensámos que ia ser mais difícil, mas fomos nós que tornámos o apuramento mais fácil, desde o início que acreditávamos no apuramento, mas o mais importante é pensar no jogo por si só e não pensar no global», destacou ainda.