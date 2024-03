A Seleção nacional voltou a treinar, esta terça-feira, na Cidade do Futebol, tendo em vista o próximo jogo de preparação com a Suécia, marcado para a próxima quinta-feira, já com Dany Mota, avançado do Monza, integrado e também com André Gomes, jovem guarda-redes do Benfica que, esta tarde, juntou-se a Diogo Costa, Rui Patrício e José no treino específico dos guarda-redes.

Depois de confirmadas as dispensas de Raphael Guerreiro e Francisco Trincão e com a chegada de Dany Mota, Roberto Martínez contou, assim, com um total de 24 jogadores disponíveis no treino que decorreu na Cidade do Futebol, incluindo o guarda-redes convidado, desviado da seleção de sub-20, para o treino desta terça-feira.

Enquanto na véspera, os jogadores fizeram apenas exercícios de recuperação, esta terça-feira começaram desde logo a trabalhar com bola, com o selecionador a dividir o grupo em dois, para vários exercícios nos quinze minutos a que a comunicação social teve acesso.

A Seleção Nacional volta a treinar esta quarta-feira, mais uma vez na Cidade do Futebol, numa sessão que está marcada para as 10h30, antes da conferência de imprensa do selecionador e de um jogador a designar, prevista para as 12h15.