O selecionador nacional, Fernando Santos, garante que Portugal não parte para o jogo com a França a pensar que a vitória não é possível, apesar de ser reconhecido o valor do adversário, atual campeão do mundo.

Portugal foi, em solo gaulês, a última seleção a bater a França em jogos oficiais a contar para competições de seleções. De julho de 2016 para cá, os bleus venceram 11 jogos e empataram dois, entre qualificações para Europeu e Mundial e Liga das Nações. Questionado pelo Maisfutebol com base nestes dados, na conferência de imprensa de antevisão, Santos admitiu que a França «é uma das melhores equipas do mundo», mas que não confunde isso com a ambição de ganhar.

«Uma coisa é sabermos isso, outra coisa é irmos para o jogo a pensar que não podemos ganhar. Isso é que não acontece, seguramente. Vamos para o jogo convictos que podemos vencer e vamos abordá-lo no sentido de ganhar. Para ganhar, temos de estar no topo em todos os momentos do jogo e ter essa confiança, porque o que muitas vezes é importante é não perder confiança. Eu costumo dizer que humildade e subserviência não são coisas iguais. E não são. É mesmo assim: uma coisa é o respeito de saber que está ali um adversário que vai fazer tudo para ganhar, outra coisa é subserviência, que é dizer “eles são melhores, eles vêm aí”. Isso não vai acontecer. A minha equipa vai tentar colocar em campo todos os princípios de jogo. É importante estar ao melhor nível. Não vai ser fácil para Portugal, mas não vai ser para a França», destacou.

Questionado pelas diferenças da França campeã mundial em 2018 para a atualidade, Santos assinalou que o estudo do adversário foi feito e decalcou as mudanças dos últimos jogos.

«A França que jogou nos últimos quatro anos, em termos estratégicos, pelo menos nestes últimos três jogos não foi igual: no último jogo jogou num 4x4x2 losango e, nos outros dois jogos, jogou num 3x4x3/3x4x1x2. Analisámos isso, agora dando ênfase ao que temos de fazer como equipa, no processo ofensivo e defensivo. Se retirarmos o ADN do que a equipa sabe fazer, iriamos ter dificuldades. Agora, como sempre fizemos e dissemos, temos a humildade de reconhecer o valor dos adversários e estudá-los», explicou.

O França-Portugal, a contar para a Liga das Nações, joga-se a partir das 19h45 de domingo, no Stade de France, em Paris.