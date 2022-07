A cerca de quatro meses do arranque do Mundial 2022, o selecionador nacional vincou que Portugal pode conquistar a prova no Qatar. Numa entrevista intimista a Joaquim Sousa Martins, na TVI, o timoneiro da equipa das Quinas falou sobre um lado menos conhecido da sua vida pessoal, mas não colocou o futebol totalmente à parte nem entrou em rodeios quanto às reais possibilidades da equipa portuguesa.

«Não tenho dúvidas [de que Portugal tem capacidade para ganhar o Mundial] e já o afirmei. Portugal vai ao Campeonato do Mundo para ganhar», destacou.

O engenheiro revelou ainda uma promessa curiosa: se for campeão do Mundo, vai deixar de fumar.

«Houve uma fase da minha vida, quando estava na Grécia, que achava que aos 60 e poucos anos ia parar e já vou em 67. Eu preciso disto, é como um alimento, por causa deste stress, desta adrenalina», reconheceu.

Nesta entrevista, Fernando Santos mostrou ainda a veia de empresário e deu a conhecer a empresa de brindes que detém no centro do país, que até há bem pouco tempo empregava cerca de 600 pessoas.