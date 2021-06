Declarações do selecionador de Portugal, Fernando Santos, à RTP3, após a vitória por 4-0 ante Israel, no último jogo de preparação para o Euro 2020. Bruno marcou dois golos:

«Acho que, na primeira parte, bem. Primeiros 20 minutos bem, com intensidade no jogo, defensiva e ofensiva. Nos primeiros 25 minutos podíamos ter feito dois ou três golos. Poucos passes errados, a equipa a circula com objetividade, a procurar os flancos. Depois tivemos um quarto de hora em que ficámos um bocadinho só com a bola, perdemos objetividade. Depois, acelerámos outra vez e fizemos dois golos. Primeira parte, no computo geral, boa.»

«Na segunda parte, mudei um pouco as coisas, procurei mais um homem junto do Cristiano e depois com dois médios mais dentro, entrelinhas, para os laterais soltarem mais, mas distendemos muito no jogo e a circulação já não foi tão objetiva. Voltámos bem na parte final e acaba num 4-0, mas há coisas a melhorar seguramente.»

«Acho que não podemos perder alguns passes. Houve um período do jogo em que perdemos muitos passes, fáceis, que prejudicam depois a circulação da equipa. Agora vamos preparar o Euro, descansar, chegar lá e preparar.»

«O nós está ótimo, os jogadores têm uma vontade enorme e são fortes coletivamente.»