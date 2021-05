Dos 23 campeões europeus em 2016, restam 11 na comitiva que a Seleção Nacional leva para o Euro 2020.

Rui Patrício, Anthony Lopes, Raphael Guerreiro, Pepe, José Fonte, João Moutinho, Danilo, William Carvalho, Renato Sanches, Cristiano Ronaldo e Rafa são os repetentes da prova triunfal de há cinco anos em França.

«Não achava que fossem assim tantos. É bom sinal: é sinal de que eram novos nessa altura», afirmou Fernando Santos, arrancando gargalhadas na conferência de imprensa do anúncio dos 26 convocados para o Euro.

«Afinal havia muitos jovens, ao contrário do que se pensava. Muitos chegaram lá com 21 ou 22 anos. Agora têm 27 ou 28 anos e estão na maturidade quase absoluta. Depois, há aquelas exceções de jogadores de topo, dos quais os selecionadores não prescindem: os Cristianos, os Moutinhos, esses quatro ou cinco que têm um pouco mais de idade. Mas não tem nada a ver com continuidade. Acho que esta equipa não tem nada a ver com 2016. Tem 15 diferentes», observou o selecionador nacional.