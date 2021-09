Declarações do selecionador nacional, Fernando Santos, à RTP3, após a vitória de Portugal (0-3) ante o Azerbaijão, em Baku, na qualificação para o Mundial 2022.

«Quando não se está organizado, não se tem confiança e não se está solto, quando as equipas não são organizadas nos vários momentos do jogo, têm dificuldade. Correm muito atrás da bola, desgastam-se, têm dificuldade. Sem equilíbrio no jogo é muito difícil. Continuo a pensar que a opção no jogo com a Irlanda foi correta. Verdade é que não conseguimos os equilíbrios que devíamos ter, com exceção dos 25 minutos em que fomos superiores.»

«Neste jogo, sabíamos que era um jogo de paciência. São equipas diferentes. Esta equipa normalmente defende bem. Sabíamos que se fizéssemos um golo cedo, obrigaríamos o adversário a mudar. O adversário, depois do segundo golo, mudou para 4x3x3. Acho que fizemos um bom jogo, boa exibição, com equilíbrio em todos os momentos, mas sempre à procura do golo, de criar espaços, quer na profundidade, quer na largura. A única coisa que não está bem no resultado é a quantidade de golos. Foi escasso.»

«Nós criámos mais sete, oito, nove, dez oportunidades. Algumas a solução final não foi a melhor e, nestes cinco a dez minutos finais, as alterações que fizemos foi para continuar a manter um ritmo alto para ir à procura do quarto golo. Eles tentaram, mas verdade é que depois sofremos dois ou três contra-ataques que podiam ter acabado em golo deles, o que não fazia sentido depois do jogo que fizemos. O resultado lógico era quatro ou cinco pelo menos, perante um adversário que não tinha perdido por mais de um.»

«Portugal tem de ser uma equipa forte e as equipas fortes são as que marcam e não sofrem. A equipa correspondeu ao normal da equipa.»