André Silva abordou a vitória de Portugal frente à Hungria numa curta declaração após o jogo.

«Quando entrei faltavam poucos minutos, mas ao longo do tempo controlámos bem o jogo. Faltou concretizar algumas oportunidades. Depois com o golo tivemos mais espaços e acabámos por conseguir um triunfo mais expressivo», afirmou o avançado do Eintracht Frankfurt, questionado sobre a falta da sua presença como ponta-de-lança de raiz no ataque da Seleção, perante uma equipa muito fechada defensivamente.

As declarações foram feitas na zona mista virtual, uma das novidades deste Euro 2020. Dada a impossibilidade de contacto com os jogadores devido à pandemia de covid-19.