Danilo não foi incluído na ficha de jogo do Portugal-Azerbaijão. O selecionador teve de riscar um nome e a escolha recaiu no médio do Paris Saint-Germain. No final do encontro, que a equipa das quinas venceu por 1-0, Fernando Santos explicou essa opção:

«No primeiro treino estava com alguma dorzinha. Ia optar pelo Rúben [Neves], porque achei que ia jogar essencialmente nos últimos 30 metros – e foi isso que aconteceu, sobretudo na primeira parte, e até pela ligação dele com o João Moutinho, e pela capacidade de colocação da bola. Ia sempre apostar nele. A partir do momento em que o Danilo não ia ser titular, e tendo em conta o problemazinho… Está ultrapassado, vai treinar amanhã, mas sentia que não estava a 100 por cento, e por isso preferi ter outros jogadores no banco. É óbvio que o Danilo é muito importante, está connosco desde 2015, venceu o Europeu e a Liga das Nações.»