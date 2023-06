Já teve aquela sensação de chegar a uma festa e não ser assim tão espetacular como o anfitrião tinha prometido?

Foi um pouco isso que aconteceu na visita da seleção portuguesa à Islândia, mas o final minimizou os estragos.

Num jogo em que o maior atrativo – retirando da equação o principal objetivo de continuar o caminho rumo ao Euro 2024 – era a 200.ª internacionalização de Cristiano Ronaldo, um recorde mundial, a festa do capitão da seleção nacional esteve aquém das expectativas, mas o episódio final surpreendeu.

O empate a zero perdurou até bem perto do fecho das portas, contudo, aí, Ronaldo fartou-se e «abriu o champanhe» com um golo que garantiu a vitória portuguesa por 1-0, assim como o registo cem por cento vencedor na caminhada para o Europeu.

FILME DO JOGO

A festa começou com pompa e circunstância e Cristiano Ronaldo foi homenageado pelo marco histórico, tendo até recebido uma distinção do Guiness.

Ainda assim, se a noite prometia, rapidamente se percebeu que não ia ser de arromba. Apesar da boa entrada da seleção nacional, com várias aproximações à grande área dos islandeses, o ritmo caiu em demasia e Portugal deixou-se levar pela música que os nórdicos puseram a tocar.

A exceção, curiosamente, foram mesmo os pontapés de canto, onde os centrais Rúben Dias e Pepe ainda ameaçaram o golo.

O conjunto português andou algo perdido em campo, revelou alguma desorganização e, a somar a isso, esteve bastante desinspirado, quer no capítulo ofensivo, quer no momento de transição defensiva.

Ao intervalo, foi hora de Roberto Martínez juntar os convidados que trouxe para a festa e a conversa até parecia ter resultado. Mas essa sensação durou pouco tempo. Portugal continuou sem capacidade para criar reais ocasiões de golo, apesar de jogar maioritariamente em redor da área nórdica, mas houve um homem que saltou do banco e foi um bom aliado para animar a festa: Gonçalo Inácio.

Lançado na segunda parte por Roberto Martínez, o central do Sporting dinamizou o lado esquerdo da defesa, porém, foi na área adversária que fez a diferença.

Em cima do minuto 90, quando a Islândia já jogava em inferioridade numérica, Inácio não quis roubar o papel de protagonista a Ronaldo e ofereceu o golo ao capitão, que ainda teve de esperar alguns minutos para festejar, após a confirmação do VAR.

Apesar do final feliz, a noite na Islândia esteve longe de ser brilhante e certamente não será lembrada por muitos. Ainda assim, há um a quem a memória pós-festa não vai esquecer este dia: a do capitão Cristiano, a figura da noite.