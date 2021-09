Declarações do selecionador nacional de Portugal, Fernando Santos, à RTP, após a vitória ante o Qatar, por 3-1, em jogo particular:

«Quando o Qatar procurava sair a jogar apoiado, estivemos sempre bem na primeira parte. Na circulação de bola, muita lentidão outra vez e, principalmente, perdas de passe, que permitiram ao Qatar, nesses 15 minutos, criar oportunidades. Nos primeiros 15 minutos, em oportunidades de golo, acabou por se equivaler.»

«A partir desses 15 minutos, acabou a possibilidade de eles contra-atacarem, a equipa passou a circular bem, a criar situações, com segurança e sem perda de bola e nós sempre a pressionar bem. Portanto, 2-0 e podia ter sido mais a partir daí.»

«Na segunda parte, acho que os primeiros dez minutos ainda estivemos bem, empurrámos o adversário para trás, expusemo-nos muito. Mas se continuássemos a fazer o mesmo tipo de pressão, ou seja, quando perdíamos a posse, imediatamente abafar o adversário, eles não teriam possibilidades de contra-atacar. Desligámos um pouco nesse aspeto, acabaram por fazer um golo. A segunda parte já foi de alguma descontração.»

«Quem está dentro do campo começa a sentir esta facilidade de instalar no meio-campo adversário e isso, às vezes, começa a dar uma certa descontração. Criámos duas ou três oportunidades de golo. Não fizemos, mas vitória justa. Procurámos jogar de uma forma diferente do habitual, um 4x4x2, que não é fácil jogar neste 4x4x2. Jogámos com um e depois três a apoiar os dois avançados. Mas acho que a equipa esteve bem a sair a jogar a três, o nosso médio a baixar, os laterais a envolverem-se. Acho que, não havendo tempo para treinar, a equipa respondeu bem. Foi bom ver que a equipa esteve bem nesse nível e era importante ver isso.»

[Golo sofrido e nove golos sofridos em cinco jogos:] «Claro que preocupa. Há coisas que sempre fizemos bem. Uma delas é lances de bola parada defensivos: raramente sofríamos golo. Verdade é que agora temos sofrido. Para ganhar é preciso marcar golos, mas também não se pode sofrer. Vamos ter de analisar. É raro eu fazer, mas hoje de manhã fomos à academia trabalhar os lances de bola parada para acertar algumas coisas. Agora vamos procurar retificar.»