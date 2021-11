João Cancelo está a ser uma das figuras do Manchester City. A jogar com lateral-esquerdo, o internacional português soma cinco assistências e dois golos em 17 encontros disputados.



Questionado acerca do bom arranque do defesa de 27 anos, Fernando Santos considerou-o «o melhor do mundo» na sua posição.



«Na minha perspetiva, o Cancelo é o melhor lateral do mundo», elogiou, em conferência de imprensa.

Cancelo também foi tema na conferência por ser um dos jogadores em risco de castigo caso veja o cartão amarelo no jogo com a Rep. Irlanda, sobrando por isso apenas Dalot e Nelson Semedo para jogar nas laterais, uma vez que Nuno Mendes está castigado.

«Vamos esperar. Conhecendo o perfil dos nossos jogadores, sabemos a forma como reagem nos jogos. Há jogadores que têm um perfil que nos permite encarar qualquer situação com naturalidade, porque não se costumam enervar facilmente», referiu.



[em atualização]