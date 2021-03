João Moutinho trabalho a margem dos restantes colegas da Seleção no último treino antes do jogo desta terça-feira com o Luxemburgo, referente ao Grupo A de qualificação para o Mundial 2022.

O médio de 34 anos participou nos primeiros exercícios com bola, mas depois trabalhou à margem do grupo, à semelhança do que já havia acontecido dia anterior, ainda em Belgrado.

Apesar disso, confirmou Fernando Santos, Moutinho deverá estar apto para um jogo no qual não estará presente Bruno Fernandes, que cumpre castigo e até já regressou a Inglaterra.