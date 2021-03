Fernando Santos não tem dúvidas de que, apesar dos argumentos mais modestos, o Luxemburgo vai jogar olhos no olhos diante de Portugal.

«Esta equipa não tem nada a ver com o Azerbaijão. Zero! O Azerbaijão jogava em 35 metros, não saía dali e tentava dar uns chutões na frente, tentava fazer umas coisas, mas não mais do que isso. Esta é uma equipa que joga olhos nos olhos. E vai tentar jogar olhos nos olhos com Portugal, não tenho dúvidas nenhumas. Vai jogar connosco a defender bem, mas a tentar atacar bem quando tiver a bola. A nós é que nos compete fazer que eles façam de Azerbaijão, se é que me faço entender», disse o selecionador nacional na antevisão ao terceiro jogo da fase de apuramento para o Mundial 2022.

«[O Luxemburgo] Não é nada uma equipa defensiva. É uma equipa que procura jogar o jogo pelo jogo e das equipas a este nível é das que mais subiu nos últimos anos e este resultado provou-o», acrescentou a propósito da vitória fora de portas sobre a Irlanda. «Sabemos as dificuldades que este jogo encerra e que já tivemos no último jogo para o europeu, mas estamos preparados para ganhar», apontou.

Para o jogo desta terça-feira, Portugal não poderá contar com Bruno Fernandes, mas João Moutinho deverá estar recuperado, apesar de ainda não ter trabalhado integrado com o grupo. «O João [Moutino] apresentava um problema. Ontem treinou, não integrado, hoje voltará a treinar ainda não integrado, mas as indicações que tenho do departamento clínico é que há uma fortíssima possibilidade de o João estar recuperado para o jogo de terça-feira», disse Fernando Santos, que não se alongou a propósito do onze que apresentará, até porque ainda terão de ser apurados os índices físicos dos jogadores depois de dois jogos num curto espaço de tempo. «Nem todos recuperam sempre da mesma maneira e vamos falando com os jogadores para ver como estão. Apresentaremos o onze que eu considero ser o melhor para fazermos o que eu espero», rematou.