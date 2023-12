O jogo de preparação para o Euro-2024 entre Portugal e Suécia, do dia 21 de março de 2024, vai ter lotação esgotada.

O duelo vai decorrer em Guimarães e tem início marcado para as 19h45. A equipa das quinas apurou-se para a prova na Alemanha com 10 vitórias em 10 jogos e nesse dia vai ter pela frente o primeiro de dois adversários na janela de jogos internacionais de março.

A Suécia, de Gyokeres, falhou a presença no Euro 2024 depois de ter ficado no terceiro lugar do Grupo F da fase de qualificação, atrás da Bélgica e da Áustria.