Cristiano Ronaldo não viajou com a comitiva portuguesa para a Suíça, mas a camisola 7 seguiu na mala de viagem. Segundo as informações na ficha de jogo disponibilizada pela UEFA, Ricardo Horta vai usar o tradicional número do capitão da equipa das Quinas no encontro desta noite em Genebra, em vez do n.º21.

No último encontro, diante da República Checa, o avançado do Sp. Braga e alvo do Benfica neste mercado, até ficou de fora das opções de Fernando Santos.

Raphael Guerreiro e João Moutinho, tal como Ronaldo, também foram dispensados numa lógica de gestão de esforço físico, explicou o selecionador nacional. Com o lateral do Borussia Dortmund de fora, David Carmo assume a camisola n.º 5. Já Bruno Fernandes, fica com o 8 de Moutinho.

Portugal lidera o grupo A2, com sete pontos, enquanto a Suíça somou três derrotas em outras tantas jornadas. O embate entre as duas seleções está marcado para as 19h45 deste domingo e poderá acompanhar tudo ao minuto no Maisfutebol.