Declarações do selecionador nacional de Portugal, Fernando Santos, em conferência de imprensa, após a vitória ante o Qatar, por 3-1, em jogo particular:

[Disponibilidade de Pepe e Palhinha no Azerbaijão:] «As indicações que tenho é que estarão em condições. O Palhinha já esteve a treinar aqui [Hungria] no fim, está ainda mais acelerado. As informações que tenho é que o Pepe amanhã [domingo] irá integrar o pequeno treino à chegada a Baku e que estarão disponíveis para terça-feira. Vai ser preciso trabalhar muito, porque é uma equipa diferente do Qatar. O Azerbaijão é mais parecido com a Irlanda, mais pragmático a defender, é um jogo diferente. Temos essa experiência já do jogo que fizemos. Em termos ofensivos, nas saídas rápidas em contra-ataque, têm capacidade. Bolas paradas… temos de estar ao melhor nível para vencer.»

[Grupo de qualificação e margem de erro em Baku:] «Margens de erro são sempre curtas. Agora, dependemos só de nós e a Sérvia também. As duas equipas estão igualadas. Se chegarem ao último jogo entre si igualadas [a 14 de novembro], vão depender de si. Isso é normal, natural.»