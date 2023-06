A Seleção Nacional já está a caminho da Islândia, onde joga nesta terça-feira, em mais uma ronda de apuramento para o Euro 2024.

A equipa das quinas partiu do Aeroporto Humberto Delgado, em Lisboa, com quase 40 minutos de atraso em relação ao inicialmente previsto (11h00).

De recordar que, após a vitória sobre a Bósnia (3-0), no sábado, os jogadores receberam ordem de dispensa. No domingo não houve qualquer atividade para a comunicação social, sendo que a comitiva rumou, na manhã desta segunda-feira, para a Islândia.

Para as 18h desta segunda-feira (horário de Portugal Continental e Madeira) está marcada a conferência de imprensa de antevisão do encontro, com a presença do selecionador, Roberto Martínez, e de um jogador.