Portugal defronta a Bósnia, esta segunda-feira, em Zenica, a partir das 19h45. O jogo é para a 8.ª jornada do grupo J de qualificação para o Euro 2024, o antepenúltimo da equipa comandada por Roberto Martínez.

Depois de, na sexta-feira, ter garantido o apuramento para o Europeu, com a vitória por 3-2 ante a Eslováquia, no Dragão, perspetivam-se várias alterações na equipa de Portugal, certeza à qual se soma a presença certa de Diogo Costa na baliza.

A seleção nacional pode garantir esta noite o primeiro lugar do grupo e, para isso, basta-lhe o empate na Bósnia. É que, nesta altura, há nove pontos em disputa até final, Portugal tem 21 (mais oito do que a Eslováquia, que tem 13) e vantagem no confronto direto com os eslovacos, que nesta altura disputam a outra vaga do grupo com Luxemburgo (11 pontos), Bósnia (9) e Islândia (7). O Liechtenstein ainda não somou pontos e está fora da luta.

Confira, na galeria associada, o onze provável de Portugal e siga o jogo, ao minuto, no Maisfutebol.