A seleção portuguesa já assegurou a presença na Alemanha em 2024, mas Roberto Martínez ainda quer garantir o primeiro lugar do Grupo J da fase de apuramento.

Na antevisão à partida, o selecionador de Portugal admitiu que poderá fazer mudanças no onze inicial, mas vai manter Diogo Costa na baliza, adiando a estreia de José Sá, que poderá acontecer no próximo estágio.

«Quando a nossa seleção joga, é uma imagem do trabalho, do nível e profissionalismo do treino. O José Sá e o Rui Patrício são exemplos disso. O Diogo Costa vai jogar amanhã e em novembro vamos decidir. Para nós, tem muito valor o que o Rui Patrício e o José Sá estão a fazer fora do relvado», disse o técnico na conferência de imprensa em Zenica.

«Chegamos aqui após um bom resultado e uma boa exibição contra a Eslováquia e já estamos a preparar-nos para a fase final do Euro. Como treinadores, a tarefa mais difícil é ter de escolher 23 jogadores, com três guarda-redes [para o Euro]. Temos muito mais jogadores do que esses 23 que podemos convocar», assumiu.

Martínez rejeitou ainda a ideia de que a segunda parte diante da Eslováquia expôs os problemas de Portugal no jogo sem bola.

«Para ganhar sete jogos, precisas de ter uma estrutura muito boa, bom equilíbrio e trabalhar duro. A nossa equipa trabalhou muito defensivamente e isso deu-nos muitas oportunidades para marcar golos. Contra a Eslováquia, a primeira parte foi muito boa e, na segunda, a Eslováquia correu riscos, tiveram três remates à baliza, mas a nossa reação ao golo da Eslováquia foi muito boa e é isso que precisamos. Como treinador, preciso de ver a reação dos jogadores quando sofrem um golo e gostei muito. Precisamos de melhorar e crescer, mas estou muito satisfeito com o trabalho da equipa com e sem bola», vincou.

A seleção nacional defronta a Bósnia-Herzegovina esta segunda-feira, a partir das 19h45, num jogo que pode seguir AO MINUTO no Maisfutebol.