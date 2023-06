Samuel Soares elogia o espírito que se vive no seio da seleção de sub-21 que prepara a fase final do Europeu da categoria, que arranca para a equipa de Rui Jorge na próxima quarta-feira.

«[O espírito] Está muito bom. Estou neste espaço há um ano e, desde que cheguei, senti um grupo muito junto e todos disponíveis uns para os outros. Vamos atacar com tudo e dar o máximo», disse o guarda-redes do Benfica.

O jogador admite ainda que, depois de ter sido derrotado na final da última edição da prova, a seleção portuguesa parte com o objetivo de vencer.

«Sentimo-nos candidatos [ao título]. Não somos favoritos, mas candidatos. Uma seleção como Portugal tem de ser sempre candidata. O rendimento invicto na qualificação dá-nos confiança, mas não nos vamos focar no que está para trás. Foi bom, mas, se estivermos agarrados a isso, não vai correr bem», adverte Samuel Soares.

Já sobre a ausência de Khvicha Kvaratskhelia das opções da Geórgia para o jogo com Portugal, na ronda inaugural do Grupo A da prova, Soares desvaloriza.

«Sinceramente, não estamos preocupados com isso. Ainda não entrámos nessa fase do trabalho [de análise ao oponente]. Estamos mais focados em nós e, quando o nosso ‘mister’ achar que é o momento ideal, veremos a Geórgia», assume sobre o jogador do Nápoles que foi eleito o melhor jogador da Serie A.

Portugal começa a sua nona participação em fases finais frente à Geórgia, na quarta-feira, às 20h locais (17h em Lisboa), no Estádio Boris Paichadze, em Tbilisi, na abertura do Grupo A, que também inclui um duelo em simultâneo entre os Países Baixos e a Bélgica.