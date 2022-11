Rúben Dias pede calma.

O central da seleção, ao contrário dos companheiros que têm falado aos jornalistas, não quer pensar no título mundial, quando a competição ainda nem começou para Portugal.

«Para todos, a única coisa que está na nossa cabeça é ganhar ao Gana. Sem isso, tudo fica diferente. Temos de pensar um dia de cada vez porque é a melhor forma de traçar uma caminhada vitoriosa. Agora o foco está em ganhar ao Gana e nada mais», começou por dizer em conferência de imprensa.

Confrontado com as declarações de confiança de outros colegas, o jogador do Manchester City, defendeu-se.

«Só posso falar com propriedade daquilo que eu penso. E a minha convicção é mesmo que não podemos pensar nisso [conquistar o troféu], temos de pensar jogo a jogo», reforçou.

Dias acredita que um resultado que não seja a vitória na estreia não vai colocar tudo a perder, mas realça a importância que uma vitória pode ter.

«Já vi seleções que começaram a empatar ou perder e ganharam, isso pode ser relativo. Mas queremos sempre ganhar. Numa competição como esta é importante lembrar que é uma competição longa e precisamos e ter muita resiliência.»

Sobre o Gana, adversário de Portugal na estreia, Rúben Dias alerta para a qualidade de uma seleção que tem vários jogadores nas principais ligas.

«É uma equipa muito forte fisicamente, muito técnica, com jogadores a jogar em níveis elevados na Europa. Vamos defrontar uma equipa muito perigosa. O foco está em nós próprios, mas com atenção às dificuldades que nos podem criar, sobretudo nas transições rápidas em que são muito fortes», alerta.