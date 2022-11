Rúben Dias declarou nesta terça-feira que vê Pepe, habitual companheiro no centro da defesa da seleção, pronto para dar o seu contributo à equipa.

Após uma paragem de cerca de dois meses, o jogador do FC Porto recuperou a tempo de estar presente no Mundial. Mas estará em pleno?

«A pessoa ideal para perguntarem isso seria o Pepe. Ele parece-me bem e estou feliz por ele. Foi uma paragem dura e o facto de estar aqui e bem fisicamente é muito importante para ele», declarou, deixando um pedido aos jornalistas embrulhado num sorriso.

«Vou pedir-vos para sermos breves porque ele está à minha espera no ginásio para trabalharmos», atirou, mostrando não querer perder o andamento para o colega de 39 anos.

Já sobre a presença de Cristiano Ronaldo na sala de imprensa no dia anterior, e sobre a importância disso para tirar pressão do resto do grupo, o central desvalorizou.

«Foi importante ele vir, como é com qualquer outro. Faz parte do processo. Em nada o assunto “Cristiano” beliscou a nossa tranquilidade e o nosso trabalho desde o início», garante