«Há 54 jogadores nas cinco maiores ligas que têm menos de 28 anos, temos o Benfica e o FC Porto na Liga dos Campeões. Ou seja, o meu trabalho é dar uma oportunidade a todos os jogadores e respeitar todos os que já estão na seleção. A partir daí, Cristiano Ronaldo é um deles. É um processo com naturalidade, trabalho e responsabilidade e de tomar decisões importantes para a equipa.»

A citação é de Roberto Martínez, o contexto é a apresentação do técnico espanhol como novo selecionador de Portugal, esta segunda-feira, na Cidade do Futebol.

À primeira vista, 54 jogadores com 28 ou menos anos pode parecer um número exagerado mas, podemos confirmar, o novo treinador da equipa das quinas não o inventou.

O Maisfutebol fez um apanhado e apresenta-lhe uma lista com 55 nomes que encaixam no perfil mencionado por Martínez. Há nomes evidentes, claro, mas outros menos conhecidos e que poderão até acabar por representar outras seleções – como os casos de Fábio Carvalho e Tino Livramento, por exemplo. Ou o luso-francês Paolo Lebas e o português Mamadu Silla (16 anos): ambos atuam nos franceses do Ajaccio e estrearam-se neste fim de semana na equipa principal.

Nesta lista ASSOCIADA AO ARTIGO estão 55 jogadores com 28 ou menos anos que fizeram pelo menos um jogo pelas respetivas equipas que competem num dos cinco principais campeonatos europeus: Alemanha, Espanha, França, Inglaterra e Itália.