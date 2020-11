A Seleção Nacional feminina bateu esta sexta-feira à Escócia por 1-0 na fase de qualificação para o Euro 2021.

Num jogo realizado no Estádio do Restelo, Ana Borges foi a autora do único golo do jogo, aos 69 minutos.

Portugal soma agora 13 pontos no Grupo E, os mesmos da Finlândia, que é líder por ter vantagem no confronto direto com as comandadas de Francisco Neto. A Escócia segue no terceiro lugar com menos quatro pontos.

Refira-se que os vencedores dos nove grupos de apuramento e os três melhores segundos apuram-se diretamente para o Euro 2021, que vai jogar-se em Inglaterra e foi adiado para 2022 devido à pandemia de covid-19. Os restantes seis segundos clasificados vão defrontar-se num play-off do qual sairão as últimas três seleções.