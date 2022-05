Ao segundo dia da concentração para o arranque da participação na Liga das Nações, Rafael Leão foi o porta-voz da seleção nacional. O internacional português refletiu sobre o percurso que realizou desde a saída do Sporting até à última época, na qual foi eleito o melhor jogador da Serie A e foi figura na caminhada do AC Milan até ao título.



«Estou muito contente [sobre interesse de outros clubes], mas sempre com os pés assentes no chão. Como disse da última vez, sinto-me orgulhoso por trabalhar com jogadores experientes. Sobre a minha evolução, saí jovem do Sporting e fui para o Lille. Fui para um cameponato forte e sinto que evolui muito bem. Dei outro passo importante com a transferência para o AC Milan. Os primeiros anos não foram como queria, mas neste último ano sinto que estou mais maduro e confiante. Espero alcançar coisas grandes no futuro», referiu, em conferência de imprensa.



[em atualização]