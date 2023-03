Depois de ter divulgado os 26 convocados para o arranque da fase de qualificação para o Euro 2024, Roberto Martínez foi questionado acerca de Rafa Silva, jogador que renunciou à seleção em setembro do ano passado.



«O Rafa Sila é um jogador fantástico. Tentei falar com ele, mas o Rafa acredita que o seu tempo na seleção está fechado. Temos de respeitar essa opinião de um jogador com muita experiência», referiu o espanhol que fez um esforço por falar português.



