Roberto Martínez, treinador da seleção portuguesa, em declarações na flash interview à RTP3, após a vitória por 5-2 frente à Suécia, no Estádio D. Afonso Henriques:

«[Do que gostou mais e do que não gostou tanto?] Foi um exercício muito importante. Trabalhámos conceitos defensivos, gostei muito das novas ligações, o espírito e o compromisso para o jogo foram muito bons, mas há conceitos que precisamos de melhorar. Foi muito bom poder jogar contra uma equipa com um talento e atacantes do nível como aquele que hoje vimos. Foi um bom exercício e agora precisamos de tentar trabalhar outros conceitos contra a Eslovénia.»

«[Suécia pressionou logo na saída de bola] É um aspeto importante, mas arriscado. Temos muita velocidade e podemos utilizar isso melhor. Não penetrámos na linha de pressão, mas temos qualidade e tempo para trabalhar isso. Mas gosto de equipas que gostam de pressionar alto, porque ficamos com espaço. Vimos, na primeira parte, o Rafael Leão com muitas oportunidades para penetrar no espaço e é bom para o nosso percurso ter equipas com ideias de arriscar.»

«[Quais os jogadores que não vão à Eslovénia?] Vai ser um grupo de oito. Tudo está tratado e marcado.»