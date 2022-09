Quase dois anos depois, a convocatória da Seleção Nacional volta a não ter jogadores do Sporting.

Nenhum leão de Ruben Amorim está na lista do selecionador nacional, Fernando Santos, que convocou 26 jogadores para os jogos com Rep. Checa e Espanha, da Liga das Nações.

É preciso recuar até novembro de 2020 para encontrar outra lista (inicial) de Fernando Santos sem jogadores do Sporting, então para os jogos com Andorra, França e Croácia, também da Liga das Nações.

João Palhinha e Matheus Nunes eram os jogadores do Sporting com presença mais regular na Seleção, nos últimos tempos, e continuam entre as opções do selecionador, mas foram transferidos no último defesa para a Liga inglesa (Fulham e Wolverhampton, respetivamente).

No plantel atual os nomes mais fortes serão Gonçalo Inácio, Pote e Paulinho, mas nenhum foi chamado agora por Fernando Santos.

Curiosamente, nesta quinta-feira foi divulgada também a convocatória da seleção sub-21, para o particular com a Geórgia, e a lista de Rui Jorge também não tem nenhum jogador convocado através do Sporting, embora seja necessário realçar que foi chamado Eduardo Quaresma, atualmente cedido pelos leões ao Hoffenheim, da Alemanha.