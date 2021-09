Rui Jorge está totalmente confiante na nova «fornada» da seleção de sub-21 e na qualidade do novo grupo que está agora a ganhar força, mas não quer ver qualquer tipo de «facilitismo» na dupla jornada de qualificação para o Europeu 2023, frente ao Liechtenstein e Islândia.

Para o selecionador são dois jogos com graus de dificuldade bem diferentes. «O Liechtenstein é claramente uma seleção que não está ao nível da nossa. Não há comparação possível entre as duas equipas, mas, logicamente, merecerão sempre o nosso profissionalismo e máxima seriedade», começou por afirmar o selecionador.

Quanto à Islândia, o treinador espera um nível mais elevado e maior exigência da parte da sua equipa. «A Islândia já tem um nível diferente, vai jogar num relvado sintético, a jogar em casa, com mais qualidade, e que vai exigir da nossa equipa um melhor comportamento. Seja como for, o objetivo será que em qualquer um dos jogos os nossos jogadores exprimam toda a sua qualidade. Se assim for, acredito que teremos todas as hipóteses de vencer», garantiu.

Sobre a convocatória, onde constam 23 atletas e a novidade é estreia do guarda-redes Gonçalo Tabuaço, Rui Jorge explicou que não fez grandes mudanças porque a equipa respondeu bem na última concentração. «Todos os jogadores tiveram uma boa prestação na convocatória anterior, o grupo portou-se bem e acredito que agora temos condições para melhorar. É isso que queremos fazer nestes dois jogos», destacou.

Jota, lesionado, será a grande ausência nesta dupla jornada. «Temos poucas exceções à convocatória anterior. É o caso do Jota, uma lesão difícil. Nenhum momento é bom para uma lesão, mas esta surgiu numa altura que ele estava com uma certa exposição em termos mediáticos, mas temos condições para melhorar nestes dois jogos», comentou.

A seleção principal tem tido poucas opções para o eixo da defesa, mas Rui Jorge diz que está disponível para ajudar a cobrir essa lacuna. «Nós não descobrimos nada. Estamos numa posição que nos permite dar alguma visibilidade aos jogadores. Os clubes trabalham os jogadores, mostram os jogadores e nós, neste espaço, damos-lhe uma notoriedade maior. Queremos ter a melhor qualidade possível, procuramos isso e quanto mais satisfeito estiver o nosso selcionador pelas soluções que vêm de baixo, também ficaremos», comentou.

Portugal recebe o Liechtenstein a 7 de outubro, em Vizela, pelas 20h15, enfrentando depois a Islândia a 12 de outubro, em Reiquejavique, em partida marcada para as 15h00.

A concentração da equipa nacional está agendada para domingo, em Guimarães.