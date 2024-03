Vitinha e João Neves juntos no mesmo onze da seleção nacional?

Para o médio do Paris Saint-Germain, e apesar da qualidade que há no meio-campo da seleção e das características dos médios portugueses, a ideia é de que «não há incompatibilidades». Mas, no fim, é o selecionador Roberto Martínez que decide.

«Acho que o mister saberá melhor do que eu quais são as compatibilidades, mas acho que não há isso de incompatibilidades», afirmou Vitinha, na conferência de imprensa de antevisão ao jogo particular com a Eslovénia, em Liubliana.

O jogo ante a Suécia marcou o regresso de Nuno Mendes às internacionalizações, poucas semanas depois do regresso pelo Paris Saint-Germain. Questionado sobre o lateral-esquerdo, Vitinha mostrou-se, sobretudo, contente pelo regresso do colega de equipa e de seleção ao ativo, já depois de atirar para quem de direito a questão de ser necessário cuidado adicional com o regresso de Nuno Mendes à competição regular.

«Não sou a melhor pessoa para falar disso, não sou médico e fisioterapeuta, posso falar do lado pessoal e está feliz, com ânsia de poder jogar e contribuir, tanto aqui na seleção, como no clube e, depois, cabe ao departamento médico e ao mister tomar as decisões para que o Nuno possa render. Estou feliz por voltar a contar com ele no clube e na seleção», respondeu.

O Eslovénia-Portugal tem apito inicial marcado para as 19h45 de terça-feira e pode ser seguido, ao minuto, no Maisfutebol.