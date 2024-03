O internacional português Vitinha considerou, esta segunda-feira, que tem algo de treinador dentro de si, assim como os colegas de profissão devido à aprendizagem do jogo que vem desde a formação. Porém, apontou que o gosto e o interesse por esse papel é grande e, se calhar, até maior do que os seus companheiros.

«Acho que no futebol, hoje, todos nós temos um bocadinho de treinador dentro de nós, os jogadores. A formação assim o obriga. Somos, desde novos, apetrechados de informação, nenhum jogador chega hoje a profissional e não sabe quase tudo. Todas as bases nós temos, já de há muito tempo, por isso acho que temos todos um pouco, eu individualmente acho que talvez tenha um pouco mais, porque me interesso, gosto e pergunto muito e informo-me, se calhar tenho um pouquinho mais, sim», disse Vitinha, na conferência de imprensa de antevisão ao jogo de preparação ante a Eslovénia.

Sobre o jogo, Vitinha disse ser importante para a preparação. «Estes jogos servem para preparar, queremos sempre ganhar, mas são, acima de tudo, jogos de preparação para o Europeu. Ainda temos coisas a melhorar e vamo-nos servir do jogo de amanhã para o fazer, defensiva e ofensivamente», respondeu.

Questionado ainda sobre a importância de Ronaldo aos 39 anos e também no grupo, Vitinha foi claro. «Ainda é super importante, é o nosso capitão, não quero cometer nenhum erro, mas deve ser ou provavelmente é o jogador com mais golos nesta fase de qualificação, marcou praticamente sempre e é um jogador que continua a fazer a diferença que eles faz. Além do que faz dentro de campo, fora de campo a figura que é e o nosso capitão», destacou, falando também sobre as possibilidades de Portugal conquistar o Euro 2024, declarando ambição.

«Claramente queremos ganhar como qualquer seleção, mentiria se não o dissesse. Sabemos que somos candidatos, temos uma grande seleção, com grandes jogadores. Falta chegar o Europeu e mostrar a qualidade que temos. Nós, juntamente com mais duas, três seleções, somos bastante candidatos, sabemos disso e assumimos isso, mas também pensamos jogo a jogo, neste momento a Eslovénia», rematou.