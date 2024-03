O médio português Vitinha não escondeu, esta segunda-feira, que espera estar no Euro 2024 ao serviço da seleção, mas disse também, em jeito de aviso para si mesmo, que não tem um «lugar garantido» na convocatória e que isso até é positivo.

«Imagino-me no Europeu, mas sei que não tenho lugar garantido e ainda bem que assim o é, faz-me manter sempre alerta e no máximo das minhas capacidades, para dar sempre o máximo e estar preparado. Mas claro que sim, espero estar no Europeu», afirmou Vitinha, na conferência de imprensa de antevisão ao jogo na Eslovénia, de preparação para o Euro 2024, o último antes do anúncio da convocatória em maio.

«O futebol é assim, são contextos diferentes, clubes e seleção. A verdade é que, como já disse - e não querendo sempre falar da mesma coisa, mas acaba por ser verdade - nós temos muitos jogadores de qualidade, muitos jogadores em grandes equipas na Europa, quase todos eles jogam sempre, então alguém vai ter de ficar de fora. É claro que eu não quero ficar de fora e faço tudo para que não fique, mas depois percebo as decisões do mister, que não são fáceis e cabe-me dificultá-las cada vez mais, nos treinos, nos jogos quando jogar, porque no meio-campo temos muitas soluções de qualidade, soluções que jogam nos seus clubes quase sempre ou sempre, por isso alguém tem de ficar de fora e vou fazer tudo para que não seja eu», disse, ainda, o médio do Paris Saint-Germain.

O Eslovénia-Portugal tem apito inicial marcado para as 19h45 de terça-feira e pode ser seguido, ao minuto, no Maisfutebol.