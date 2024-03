O selecionador nacional Roberto Martínez enalteceu a «personalidade» e «respeito» dos estreantes nos trabalhos da seleção nacional, falando, nos casos específicos de Jota Silva, Francisco Conceição e Dany Mota, de estreias que serão importantes também na perspetiva de um futuro além do Euro 2024.

Na conferência de imprensa de antevisão ao jogo com a Eslovénia, de preparação para o Euro 2024, Martínez falou de «naturalidade», quando questionado sobre se tinha urgência em fazer as estreias, no caso de Francisco Conceição e Dany Mota, depois de Jota Silva ter jogado na vitória por 5-2 ante a Suécia, na quinta-feira.

«Os novos jogadores entraram muito bem no estágio, boa personalidade, respeito, mostraram as suas valências durante o treino e é isso. Naturalidade. Amanhã somos uma equipa, 22 jogadores preparados para mostrar uma boa ligação no relvado e mostrar, individualmente, que o jogador está aqui para ajudar a seleção e a equipa», expressou.

«Acho que as estreias dos nossos jogadores são importantes, continuar o trabalho na formação, o Chico [Conceição], o Dany Mota, vimos o Jota Silva na sua estreia, acho que é importante. Importante porque olhamos para a frente: olhamos o Europeu, mas depois temos a Liga das Nações, o Mundial 2026 e as estreias são de jogadores que podem ter um futuro importante na seleção. É hoje, para preparar o futuro», concluiu.

O Eslovénia-Portugal tem apito inicial marcado para as 19h45 de terça-feira e pode ser seguido, ao minuto, no Maisfutebol.