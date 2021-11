Os futebolistas Marko Grujic (FC Porto), Nemanja Radonjic e Mile Svilar (ambos do Benfica) foram convocados este sábado para a seleção da Sérvia, que vai defrontar Portugal na qualificação para o Mundial 2022 de futebol.

Os três jogadores que atuam em clubes portugueses figuram numa lista de 27 jogadores do selecionador Dragan Stojkovic para o particular ante o Qatar, a 11 de novembro, e para a visita a Portugal, no próximo domingo, dia 14.

A Sérvia lidera o grupo A da qualificação europeia com 17 pontos, tendo mais um ponto do que Portugal, que tem 16, mas menos um jogo disputado.

Antes de receber a Sérvia, no Estádio da Luz, Portugal visita a República da Irlanda, em Dublin, dia 11.