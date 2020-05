Os futebolistas Fábio Vieira e João Mário (na foto), da equipa B do FC Porto, foram as novidades no treino da equipa principal desta terça-feira, no Olival, o segundo depois do confinamento motivado pelo estado de emergência no país, devido à pandemia da covid-19.

O médio de 19 anos e o extremo de 20 anos juntaram-se a Francisco Meixedo nas opções da equipa secundária, às ordens do treinador Sérgio Conceição. O guardião já tinha sido chamado no treino da véspera.

De acordo com informação do clube azul e branco, atual líder da I Liga de futebol, não há qualquer registo de jogadores no boletim clínico.

O plantel voltou a trabalhar esta manhã dividido em três grupos e assim vai acontecer novamente, na quarta-feira, a partir das 9h15.