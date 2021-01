Sérgio Conceição estava a falar aos jornalistas em conferência de imprensa de antevisão da visita do FC Porto a Famalicão quando se soube da notícia da morte de Alex Apolinário, jogador do Alverca que tinha tido uma paragem cardíaca em campo no domingo. O técnico portista interrompe as perguntas para deixar uma mensagem.

«Acabei de receber uma notícia. O jogador do Alverca não resistiu, aproveito para mandar um forte abraço de condolências à família e amigos da parte de toda a estrutura do FC Porto.»

«O futebol e a vida têm destas coisas. Um jovem acabar desta forma não é fácil para ninguém e aqui fica o nosso abraço para a família e para os amigos.»