Sérgio Conceição desvaloriza a possibilidade de o FC Porto festejar o título antes mesmo de entrar em campo para o Clássico com o Sporting. A conquista azul e branca ficará garantida antecipadamente se o Benfica não derrotar o Vitória de Guimarães nesta terça-feira, mas o técnico dos dragões só pensa em alcançar o objetivo.

«É redutor falar dessa forma [ser campeão no hotel ou em campo]. Os campeões são feitos de trinta e tal jornadas, não é assim. Trabalhámos a pensar desde o início nos objetivos do clube e a tentar ganhar os pontos necessários. Isso do sofá não me diz nada. Estamos focados no Sporting e na nossa equipa, e é dessa forma que vamos continuar», refere o técnico portista, em conferência de imprensa.