Pepe sofreu uma «contratura no músculo solear da perna direita» na partida frente ao Vitória Guimarães, informou esta quarta-feira o FC Porto.

Poucas horas após o triunfo perante os vimaranenses, os dragões regressaram ao trabalho com vista à preparação para o jogo com o Moreirense, já com o central entregue ao boletim clínico.

Além de Pepe, também Marcano (exercícios de treino condicionado), Mbemba (ginásio) e Mbaye (ginásio) não estiveram às ordens de Sérgio Conceição.