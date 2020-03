Sérgio Conceição recusa a ideia de que as poucas mexidas na equipa tenham prejudicado o FC Porto na partida diante do Bayer Leverkusen, em que os dragões acabaram eliminados.

«A diferença de quilómetros percorridos pelo FC Porto e Leverkusen foi de 1,5 km. Não é por aí. Em termos de duelos, ganhámos mais duelos. Na distância em sprint já foi diferente, com vantagem para o adversário, mas isso tem a ver com as características dos próprios jogadores», disse.

O técnico declarou ainda que as escolhas são sempre feitas com o pensamento no jogo seguinte, e não em gestão para jogos mais ou menos importantes

«Eu defendo na íntegra aquele chavão de que o próximo jogo é sempre o mais importante. Antes do Leverkusen era o Portimonense, antes desse era o anterior e eu fui utilizando sempre os jogadores que estavam melhor para cada jogo. Se coincidiram quase sempre os mesmos é porque eu acho que aqueles são os melhores para jogar.»

