Sérgio Conceição, treinador do FC Porto, fez a antevisão do jogo com o Santa Clara, que se disputa no domingo, nos Açores, e abordou a saída de Saravia, que se oficializou nos últimos dias, ainda que recusando dar as razões para a não adaptação do defesa argentino.

«O Saravia até junho não está na equipa, por isso, não vale a pena falar do que teve de positivo ou negativo», apontou, deixando, porém, elogios ao jogador que foi emprestado ao Internacional de Porto Alegre.

«Mas aproveito para dizer que o Saravia é um ser-humano fantástico, muito acarinhado pelos colegas. Faz parte dos quadros do clube, mas ele precisa de jogar mais até porque há uma competição de seleções na qual ele tem ambição de estar. Era importante para todos que o Saravia tivesse mais minutos», acrescentou.

