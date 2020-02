O Internacional de Porto Alegre anunciou nesta sexta-feira um acordo com o FC Porto para o empréstimo de Renzo Saravia, lateral argentino que tem tido pouco espaço na equipa principal dos dragões.



Segundo o clube brasileiro, Saravia assinará o contrato de empréstimo até final de 2020, após a realização dos indispensáveis exames médicos.



Saravia chegou no início da presente temporada ao FC Porto mas fez apenas seis jogos pela equipa portista até ao momento, com um golo marcado frente ao Casa Pia, para a Taça da Liga.