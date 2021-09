Foi com palavras duras que Sérgio Conceição reagiu à goleada que o Liverpool infligiu ao FC Porto. O técnico, que disse numa flash interview que era preciso «ver se os jogadores estão dispostos levar com este treinador», foi questionado noutra sobre que mensagem passaria aos jogadores para reverter o efeito da pesada derrota.

«Neste momento nada... Se eu fosse a passar o meu sentimento, de certeza que amanhã [quarta-feira] já não treinaria o FC Porto», disse Sérgio Conceição à TNT Sports Brasil, apontando os problemas:

«Fomos muito pouco agressivos no jogo, cometemos erros em zonas cruciais. Sabíamos da força e da forma vertical como o Liverpool ataca e não podíamos cometer os erros que cometemos. Foi muita coisa má e eu sou o principal responsável.»

«Este jogo foi muito mau. Temos de fazer muito mais e melhor», acrescentou.

Veja as declarações do treinador no vídeo abaixo: