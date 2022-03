O Inter empatou a uma bola na deslocação ao terreno do Torino e complicou as contas na renovação do scudetto.

A formação da casa colocou-se em vantagem na sequência de um canto (12m). Tommaso Pobega fez o primeiro desvio e o brasileiro Gleison Bremer encostou para o fundo das redes.

Depois da eliminação da Champions em Anfield, o conjunto de Milão reagiu, sobretudo no segundo tempo, e chegou à igualdade no terceiro minuto de descontos, por Alexis Sánchez. O vilão do jogo em Liverpool combinou com Edin Dzeko e bateu Etrit Berisha, que tinha adiado o golo dos campeões italianos como pôde.

Com este resultado, o Inter cai para o terceiro lugar, com 49 pontos, menos um do que o segundo, o Nápoles, e a quatro pontos do líder Milan. Contudo, a turma de Simone Inzaghi ainda tem um jogo por realizar.