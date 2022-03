O AC Milan derrotou o Empoli por 1-0, em San Siro, e reforçou a liderança isolada da Serie A.



Com Rafael Leão de início, os rossoneri fizeram uma primeira parte de bom nível e quebraram a resistência adversária aos 19 minutos. O defesa Kalulu abriu o marcador com um pontapé de fora da área.



Florenzi e Giroud tiveram a oportunidade de ampliar o marcador. Se o italiano errou o alvo aos 36 minutos, o francês viu Guglielmo Vicario brilhar.



O AC Milan caiu de produção no segundo tempo e acabou o encontro a sofrer. Rafael Leão foi substituído aos 82 minutos e deu o lugar a Rebic.



Com esta vitória, os rossoneri chegaram aos 63 pontos e têm mais cinco que o Inter, campeão em título que tem dois jogos por disputar. Por sua vez, o Empoli é 13.º com 32 pontos.



Veja o golo que decidiu o encontro: