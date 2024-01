A Atalanta goleou o Frosinone por 5-0 e aproximou-se dos lugares de acesso à Liga dos Campeões.

O jogo ficou praticamente resolvido no primeiro quarto de hora de jogo, período no qual a equipa da casa marcou três (!) golos.

Koopmeiners inaugurou o marcador aos 8 minutos de penálti, Ederson fez o 2-0 aos 13m e no minuto seguinte De Ketelaere fez o 3-0.

Na segunda parte, Zappacosta assinou o quarto golo e em cima do minuto 90 Emil Holm fez o 5-0 final.

Com este resultado, a Atalanta passa a somar 33 pontos, menos um do que a Fiorentina, que está no 4.º lugar e último posto de acesso à Liga dos Campeões.