Vida difícil para Paulo Fonseca na Roma.

Os giallorossi somaram este domingo a terceira derrota consecutiva na Serie A, ao perderem em casa do Nápoles, em jogo da 30.º jornada da prova, por 2-1.

Mário Rui foi titular e assistiu Callejón para o 1-0 da equipa da casa, aos 55 minutos. No entanto, esta vantagem durou pouco: à hora de jogo, Mkhitaryan restabeleceu a igualdade, após passe de Dzeko.

No entanto, Lorenzo Insigne agravou a crise da formação do técnico português aos 82 minutos, ao fazer o 2-1 final, com um golaço em jeito.

O golaço de Insigne:

Com este resultado, as duas equipas seguem agora igualadas no quinto lugar da tabela classificativa da Liga italiana, com os mesmos 48 pontos, já distantes dos lugares de acesso à Liga dos Campeões.