O internacional sérvio Aleksandar Prijovic foi condenado a três meses de prisão domiciliária por violar o horário de recolhimento obrigatório imposto no país por causa da pandemia da covid-19.

De acordo com a agência de notícias Tanjuq, que cita fonte da Procuradoria de Belgrado, o jogador dos sauditas do Ittihad foi condenado por «incumprimento das regras sanitárias vigentes durante a pandemia».

Prijovic, de 29 anos, foi detido na sexta-feira num hotel de Belgrado quando se encontrava em convívio com mais 19 pessoas.

Na Sérvia, foi imposto o recolher obrigatório entre as 17:00 e as 05:00 horas e é proibido juntarem-se mais de cinco pessoas em espaços interiores e duas no exterior, como medidas de combate à propagação do novo coronavírus.