Dragan Stojkovic, selecionador da Sérvia, em declarações aos jornalistas após a vitória sobre Portugal e o apuramento para o Mundial 2022:

[Significado deste triunfo para o país?]

«Sabiamos que jogávamos contra uma grande equipa. Não foi nada fácil neste estádio maravilhoso. Só um resultado importava para nós. Esta vitória significa que agora temos o passaporte para o Mundial do Qatar. Cumprimos os nossos objetivos e jogámos com coragem e de forma aberta.»

[Esperava que a Sérvia se impusesse desta forma contra Portugal?]

«Em março já acreditava que o jogo de Lisboa seria decisivo. Somos uma equipa que gosta de dominar, tecnicista e foi por isso que Portugal teve alguns problemas. O mais importante foi termos conseguido desenvolver o jogo que pretendíamos.»

[Onde coloca este sucesso na sua carreira e o que faltou durante muitos anos à Sérvia que agora tem?]

«Sabíamos que o grupo seria muito complicado e que Portugal era o nosso principal rival pela qualidade que tem. Conseguimos consolidar e criar um tipo de futebol que nos permite ser dominadores, independentemente do tipo de adversário. Os jogadores acreditaram sempre no que dissemos e havia muita autoconfiança. Quando assumi a função de selecionador, em março, tinha uma ideia clara do que fazer, desde a escolha de jogadores à ideia de jogo e tudo o resto que é preciso para fazer uma equipa.

É um grande sucesso, tendo Portugal no grupo, conseguir um apuramento direto. Sobretudo jogando em Lisboa. É um sucesso, mas não queria exagerar e dizer que é histórico, mas a verdade é que conseguimos chegar ao Mundial.

[Sérvia começou a perder. Como se preparou para essa possibilidade?]

«Disse aos jogadores que, independentemente de podermos sofrer um golo, tínhamos de continuar a jogar o nosso jogo. E foi isso que aconteceu. O jogo foi bom, podia ter acabado de outra maneira. Estamos a festejar e Portugal vai ter a sua oportunidade em março. Não estamos especialmente eufóricos.»

[Mais sobre o jogo]

«Ao intervalo retirámos um médio, pusemos um avançado e isso foi uma mensagem clara de que queríamos fazer o segundo golo. Tambem disse ao Tadic que não podíamos perder tantas bolas que estavam a originar oportunidades para Portugal.»

[Entrada de Mitrovic, habitual titular, no início da segunda parte]

«Sabia que a segunda parte seria decisiva e que a primeira não seria muito importante independentemente do resultado. Depois do 1-1, o Mitrovic entrou no jogo e o seu golo levou a Sérvia ao Mundial. Acho que fiz bem.»