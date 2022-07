Julen Lopetegui, treinador do Sevilha, convocou 31 jogadores para o segundo estágio de pré-temporada que a equipa andaluza vai realizar em Portugal, em Lagos, e que inclui o jogo do Troféu Cinco Violinos, com o Sporting, marcado para o próximo domingo para o Estádio de Alvalade.

O antigo treinador do FC Porto repete a mesma lista de jogadores que levou para o primeiro estágio que a equipa fez na Coreia do Sul, mais uma vez com destaque para a ausência de Jules Koundé que está de saída para o Barcelona ou Chelsea.

O Sevilha parte ainda esta quinta-feira para o Algarve, depois no domingo viaja até Lisboa para defrontar o Sporting, mas depois regressa ao sul do país para jogar com os franceses do Angers, na quarta-feira em Lagoa. A equipa espanhola parte depois diretamente do Algarve para Inglaterra onde ainda vai defrontar o Arsenal e o Leicester.

Entre os jogadores que viajam para Portugal estão algumas caras bem conhecidas dos portugueses, como Acuña, Gudelj, Marcão, Óliver Torres ou Jesus Corona.

Os 31 eleitos de Lopetegui: Bono, Dmitrovic, Alberto Flores, Herzig, Jesús Navas, Montiel, Pablo Pérez, Rekik, Marcao, José Ángel, Kike Salas, Acuña, Fernando, Gudelj, Delaney, Joan Jordán, Pedro Ortiz, Rakitic, Óliver Torres, Ocampos, Juanlu, Nacho Quintana, Lamela, Suso, Luismi Cruz, Tecatito Corona, Papu Gómez, Munir, Iván Romero, Rafa Mir e En-Nesyri.